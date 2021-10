An vielen Universitäten in Deutschland startet ab morgen das Wintersemester.

Viele Seminare und Vorlesungen finden dann unter Corona-Bestimmungen wieder in Präsenz statt. In den vergangenen drei Semestern wurden sie überwiegend online abgehalten. Je nach Bundesland ist der Vorlesungsbeginn am 11. oder 18. Oktober. An einigen Hochschulen und Fachhochschulen laufen die Lehrveranstaltungen auch schon.



Der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, Alt, sprach angesichts der nötigen Kontrolle der 3G-Regelung von eine großen Herausforderung. Wenn man die Regel für jede Veranstaltung umsetzen wolle, könne das den gesamten Lehrbetrieb blockieren, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.