Die Technische Universität Darmstadt geht davon aus, dass sie Opfer eines Giftanschlags geworden ist. Die Präsidentin der Hochschule, Brühl, erklärte, man sei erschüttert angesichts der offensichtlichen Straftat, die sich an der Universität ereignet habe. Sie werde so schnell wie möglich mit den sieben Opfern persönlichen Kontakt aufnehmen, sofern es ihr Zustand erlaube.

Mehrere Menschen waren gestern mit Vergiftungserscheinungen wie Unwohlsein und Verfärbungen an den Gliedmaßen in Kliniken gebracht worden. Die Polizei geht davon aus, dass mehrere Milch-Packungen und Wasserbehälter mit einem Giftstoff versetzt wurden. Um welchen Stoff es sich handelt, soll eine Laboranalyse zeigen. Auch weitere Lebensmittel und Getränke, die auf dem Campus Lichtwiese waren, werden untersucht.



Die TU rief alle Universitätsangehörigen dazu auf, in den nächsten Tagen keine in Teeküchen oder anderen Räumen der Hochschule aufbewahrten Getränke und

Lebensmittel zu sich zu nehmen oder zuzubereiten.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.