UNO-Hilfslieferungen für syrische Zivilisten (imago / Zuma Wire / Juma Mohammad)

Nach derzeitigem Stand wird sich der Sicherheitsrat erst am Mittwoch wieder mit dem Thema befassen. Bei der Sitzung am Freitag hatte Russland ein Veto gegen einen Entwurf für eine Resolution eingelegt, der die Fortsetzung der Hilfen in das Bürgerkriegsland um ein weiteres Jahr vorsah. Moskau stört sich daran, dass die Hilfsgüter über einen Übergang an der Grenze zur Türkei in nordwestliche Teile des Landes gebracht werden, die nicht von der Machthaber Assad kontrolliert werden. Ohne den Übergang könnten UNO-Lieferungen nur noch über die Regierung in Damaskus nach Syrien gelangen. Hilfsorganisationen warnten vor einer Hungerkrise in Syrien. Millionen von Menschen könnten nun nicht mehr versorgt werden.

Eine Gegen-Resolution von Russland, nach der der Übergang zunächst nur für weitere sechs Monate offen bleiben sollte, hatte ebenfalls keine Zustimmung gefunden.

