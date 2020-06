Der Rechtsstreit um mögliche Gesundheitsschäden durch den Unkrautvernichter Glyphosat ist in den USA in eine weitere Runde gegangen.

In Kalifornien hat ein Berufungsverfahren begonnen. Der Bayer-Konzern will sich gegen Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe wehren. Es geht exemplarisch um den Fall eines Mannes, der an Krebs erkrankt war und dies mit dem Einsatz von Glyphosat in Verbindung bringt. Ein Urteil wird im August erwartet.



In erster Instanz hatte der Kläger Recht bekommen: Bayer sollte ihm Schadenersatz zahlen. Dagegen hatte der Konzern Berufung eingelegt. Rund 52.500 weitere Klagen dieser Art liegen Gerichten in den Vereingten Staaten vor. In den meisten Fällen laufen Gespräche über Vergleiche. Experten rechnen mit einem Kompromiss, der Bayer rund zehn Milliarden Dollar kosten könnte.