Österreich hat als erstes Land in der EU den Einsatz des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat verboten.

Der österreichische Nationalrat stimmte mehrheitlich einem entsprechenden Antrag der SPÖ zu. Zur Begründung für den Vorstoß sagte die SPÖ-Vorsitzende Rendi-Wagner, die wissenschaftlichen Beweise für eine krebserregende Wirkung des Pflanzengifts hätten sich gemehrt. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace nannte die Entscheidung einen "historischen Meilenstein".



Das generelle Glyphosat-Verbot könnte allerdings EU-Recht widersprechen, denn in der Europäischen Union ist das Mittel noch bis Ende 2022 zugelassen. In einigen EU-Ländern ist der Einsatz teilweise untersagt.



Die deutsche Bundesregierung will über einen möglichen Glyphosat-Verzicht bis spätestens Ende September entscheiden.