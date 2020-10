Vor der Küste des Senegal sind nach UNO-Angaben mindestens 140 Migranten ertrunken.

Ein Boot mit rund 200 Menschen an Bord sei am Samstag von dem Küstenort Mbour in Richtung Kanarische Inseln aufgebrochen, teilte die Internationale Organisation für Migration mit. Wenige Stunden später habe das Boot Feuer gefangen und sei gekentert. Fast 60 Menschen konnten Medienberichten zufolge gerettet werden.



Die Kanaren liegen etwa 100 Kilometer vor der Küste Westafrikas. Die Zahl der Menschen, die in den vergangenen Wochen eine Überfahrt versucht haben, ist zuletzt stark gestiegen.

