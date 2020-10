Vor der Küste des Senegal sind nach UNO-Angaben mindestens 140 Migranten ertrunken.

Ein Boot mit rund 200 Menschen an Bord sei am Samstag von dem Küstenort Mbour in Richtung Kanarische Inseln aufgebrochen, teilte die Internationale Organisation für Migration mit. Wenige Stunden später sei an Bord ein Feuer ausgebrochen; das Boot kenterte kurz darauf. Fast 60 Menschen konnten Medienberichten zufolge gerettet werden.

