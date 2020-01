Das Jahr 2019 war laut den Vereinten Nationen das zweitwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor 170 Jahren.

Wärmer als im vergangenen Jahr war es nur 2016, wie die Weltwetterorganisation der UNO in Genf mitteilte. Generalsekretär Taalas sagte, im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter seien die Temperaturen um 1,1 Grad Celsius gestiegen. Bis zum Ende des 21. Jahrhunderts könnte es um drei bis fünf Grad wärmer werden.



Nach Angaben von Taalas, ist auch in diesem Jahr wegen der Rekordmengen an klimaschädlichem CO2, das sich in der Atmosphäre befinde, mit extremem Wetter zu rechnen.