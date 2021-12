Wassermangel hat Kämpfe im Norden des Kamerun ausgelöst. (picture-alliance / dpa / Foto: quadrat)

Das teilte das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen mit. 80 Prozent der Neuankömmlinge seien Frauen und Kinder. Am vergangenen Sonntag waren in dem Dorf Ouloumsa Kämpfe zwischen Hirten, Bauern und Fischern um schwindende Wasserressourcen ausgebrochen. Diese hätten sich seither ausgeweitet. Zehn Dörfer seien niedergebrannt worden. In der Wirtschaftsmetropole Kousseri wurde nach UNO-Angaben der Viehmarkt zerstört.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.