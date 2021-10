Bei den Vereinten Nationen haben erneut zahlreiche Staaten den Umgang Chinas mit der muslimischen Minderheit der Uiguren angeprangert.

Eine gemeinsame Erklärung wurde während einer Video-Sitzung des Ausschusses für Menschenrechte der UNO-Generalversammlung verlesen. Darin ist von Folter, unmenschlicher und erniedrigender Behandlung, Zwangssterilisation, sexueller Gewalt sowie der erzwungenen Trennung von den Kindern die Rede. Die Regierung in Peking wird aufgefordert, die Rechte der Uiguren zu respektieren und unabhängigen Beobachtern den Zugang in die chinesische Provinz Xinjiang zu gewähren. China wies die Vorwürfe als Lügen zurück.



Die Initiative von 43 Staaten - darunter die Bundesrepublik - wurde diesmal von Frankreich präsentiert. 2019 und 2020 hatten Großbritannien beziehungsweise Deutschland jeweils ähnliche Texte unterzeichnen und verlesen lassen.



Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen sind in Xinjiang mehr als eine Million Uiguren und andere Muslime in hunderten Haftlagern eingesperrt.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.