Bundespräsident Steinmeier hat im Rahmen einer UNO-Aktion zum Kampf gegen Rassismus aufgerufen.

Dieser gefährde auch in Deutschland das freiheitliche Miteinander, die friedliche Vielfalt von Kulturen, Religionen und Überzeugungen sowie die Demokratie, schrieb Steinmeier in einem Grußwort zu den UNO-Wochen gegen Rassismus. Die bis zum 28. März weltweit laufenden Aktionen der Vereinten Nationen seien leider bitter nötig, denn der Hass pausiere nicht im Lockdown, wie unzählige Kommentare in Online-Foren zeigten. Es brauche Gegenrede, Gegenwehr mit den Mitteln des Rechtsstaats und eine entschlossene Zivilgesellschaft, betonte das Staatsoberhaupt.



In Deutschland sind im Rahmen der zweiwöchigen UNO-Initiative mehr als 1.200 Aktionen geplant. Das Motto lautet "Solidarität. Grenzenlos". Wegen der Corona-Pandemie finden die meisten Veranstaltungen im Netz statt. Darunter sind Lesungen, Ausstellungen, Diskussionen und Workshops zu den Themen Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung.

