Bundespräsident Steinmeier hat dazu aufgerufen, sich auch in der Corona-Pandemie gegen Rassismus zu engagieren.

Der Hass pausiere nicht im Lockdown; dies zeigten unzählige Kommentare in Online-Foren, schrieb Steinmeier in einem Grußwort zu den UNO-Wochen gegen Rassismus. Es brauche Gegenrede und Gegenwehr mit den Mitteln des Rechtsstaats. Der CDU-Vorsitzende Laschet betonte bei der Eröffnung der bundesweiten Aktionen, man müsse dem Rassismus schon bei den ersten Anzeichen entgegentreten. Im Elternhaus, in Schulen und am Arbeitsplatz müsse man für ein demokratisches, antirassistisches Bewusstsein werben.



In Deutschland sind im Rahmen der zweiwöchigen UNO-Initiative mehr als 1.200 Veranstaltungen geplant - wegen der Corona-Pandemie meist Online.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.