Wildlebende afrikanische Elefanten aus mehreren Ländern im südlichen Afrika sollen künftig nicht mehr an Zoos und Zirkusse verkauft werden dürfen.

Ein entsprechender Antrag wurde in einem Ausschuss bei der Konferenz zum Washingtoner Artenschutzabkommen, Cites, in Genf angenommen. Die Tiere sollen demnach nur noch an Artenschutzprojekte in ihrem natürlichen Lebensraum - also in Afrika - abgegeben werden. Bevor das Verbot in Kraft treten kann, muss es in der kommenden Woche noch vom Plenum bestätigt werden. Die EU hatte gegen den Antrag gestimmt, weil sie ihn für zu restriktiv hält.



Die Tierschutzorganisation Pro Wildlife begrüßte die Entscheidung des Ausschusses. Demnach verkauft vor allem Simbabwe Elefantenbabys unter anderem nach Asien. Sie erzielten Preise von rund 30.000 Euro.