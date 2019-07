UNO-Menschenrechtskommissarin Bachelet hat die Zustände bei der Internierung von Migranten in den USA kritisiert.

Die Festnahme von Kindern und die Trennung von ihren Familien seien grausam, sagte Bachelet in Genf. Sie sei entsetzt über Berichte, wonach Kinder in überfüllten Einrichtungen an der US-Grenze zu Mexiko auf dem Boden schlafen müssten, ohne ausreichenden Zugang zu Essen, Gesundheitsversorgung und angemessenen sanitären Anlagen.

US-Regierung weist Kritik zurück

US-Heimatschutzminister McAleenan hatte Kritik an den Zuständen in Aufnahmeeinrichtungen des Grenzschutzes zurückgewiesen. Die Lage sei zwar herausfordernd, räumte er in einem Fernsehinterview ein. Doch in den Einrichtungen habe man jetzt erstmals auch Kinderärzte. Es gebe dort ausreichend zu essen und zu trinken, und die Unterkünfte würden täglich gereinigt.



In einem internen Bericht des Ministeriums war von einer starken Überbelegung in Lagern der Grenzpatrouille in Texas die Rede gewesen. Kinder seien wochenlang in Einrichtungen ohne Duschen festgehalten worden. Einige Zellen seien so überfüllt gewesen, dass Erwachsene den ganzen Tag stehen mussten. Kritiker werfen der Regierung vor, dass Migranten durch eine mangelhafte Versorgung davon abgehalten werden sollen, illegal in die USA zu kommen.