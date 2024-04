Naher Osten

UNO-Beauftragter: Gewalt in Syrien nimmt erneut zu

Der Krieg in Syrien hat sich den Vereinten Nationen zufolge wieder verschärft. Der UNO-Sondergesandte Pedersen berichtete vor dem Sicherheitsrat in New York von einer Serie von Luftschlägen und Angriffen in Syrien, die sich im Schatten des Gaza-Krieges ereignet hätten. Die Lage im gesamten Nahen Osten müsse dringend deeskaliert werden, angefangen mit einer Feuerpause zwischen der Hamas und Israel, forderte er.