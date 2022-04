Zusammenstöße in Jerusalem

Jerusalem: Zusammenstöße zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern (Ilia Yefimovich/dpa)

Bei den Zusammenstößen auf dem für Muslime und Juden heiligen Tempelberg in Jerusalem waren am Morgen mehr als 150 Menschen verletzt worden. Die israelische Polizei erklärte, rund 100 palästinensische Randalierer hätten sich in der Al-Aksa-Moschee verbarrikadiert und Steine geworfen. Der palästinensische Rote Halbmond meldete, mehr als 150 Palästinenser seien durch Tränengas und Gummigeschosse verletzt worden. Medienberichten zufolge wurden auch drei israelische Polizisten verletzt.

Die Lage in Jerusalem gilt mitten im islamischen Fastenmonat Ramadan als besonders angespannt. An diesem Wochenende beginnen auch die jüdischen Pessach-Feiern mit Gebeten an der Klagemauer.

