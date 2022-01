UNO: "Horrorszenen" in syrischen Flüchlingslagern (Anas Alkharboutli/dpa)

Der UNO-Beauftragte für humanitäre Hilfe in Syrien, Cutts, sprach bei einer Videokonferenz mit Journalisten von Horrorszenen insbesondere in den Lagern im Nordwesten des Landes. Helferinnen und Helfer hätten die Menschen aus unter dem Schnee eingestürzten Zelten gezogen. Auch die Welthungerhilfe berichtet von tausenden zerstörten Zelten. Die rund 2,8 Millionen Vertriebenen in dem Gebiet gehören nach Einschätzung der Vereinten Nationen zu den am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen der Welt. Cutts beklagte, dass die Vereinten Nationen ihnen wegen Geldmangels nicht die notwendige Hilfe zur Verfügung stellen könnten.

In Griechenland und der Türkei haben Schneefälle Verkehrschaos und Stromausfälle ausgelöst. An den Flughäfen von Athen und Istanbul wurden die meisten Verbindungen gestrichen. Autofahrer steckten fest, es gab zahlreiche Unfälle.

