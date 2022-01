Online-Treffen des Weltwirtschaftsforums in Davos: UNO-Generalssekretär Guterres hält eine Ansprache. (Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa)

Wenn die Weltgemeinschaft es nicht schaffe, Ungleichheiten abzubauen, belasteten diese den wirtschaftlichen Fortschritt für alle Menschen in allen Staaten, sagte Generalsekretär Guterres in seiner virtuellen Ansprache beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Die vergangenen zwei Jahre hätten gezeigt, dass der Weg aus der Pandemie nur mit globaler Solidarität zu schaffen sei. Kein Land dürfe zurückgelassen werden. Guterres mahnte diesbezüglich eine gerechte Verteilung der Impfstoffe an. Außerdem forderte der Generalsekretär eine Reform des weltweiten Finanzsystems sowie ein entschiedenes Vorgehen gegen die Klimakrise.

Das Weltwirtschaftsforum findet aufgrund der Corona-Pandemie erneut digital statt.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.