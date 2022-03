Eine Schule in der Stadt Chernihiv in der Ukraine, die zerbombt wurde. (Dimitar DILKOFF / AFP)

Die Sprecherin sagte, man müsse von wahllosen Angriffen ("indiscriminate attacks") ausgehen, bei denen Zivilisten getötet und verletzt worden seien. Russische Streitkräfte setzten in der Nähe von bewohnten Gebieten Raketen sowie schwere Artilleriegranaten ein und griffen aus der Luft an.

Schulen, Kliniken und Kindergärten

Bei den Angriffen seien Schulen, Kliniken und Kindergärten getroffen worden - mit schrecklichen Folgen. Als Beispiele werden etwa Angriffe auf zwei Schulen und mehrere Wohnblocks in Chernihiv sowie auf ein Krankenhaus in Mariupol angeführt Zudem gebe es glaubhafte Berichte über die Verwendung von Streumunition.

Wieder Angriffe, unter anderem in Dnipro

In der Ukraine gab es auch in der vergangenen Nacht Kämpfe und Angriffe. Der staatliche ukrainische Rettungsdienst berichtete von Luftschlägen auf die Stadt Dnipro. Die ukrainische Armee hat nach eigener Darstellung den Vormarsch russischer Einheiten an mehreren Orten gestoppt, unter anderem bei Charkiw. Zudem hätten pro-russische Rebellen die Stadt Wolnowacha nördlich von Mariupol eingenommen. In der Hafenstadt soll es kein Wasser, keine Gas- und Stromversorgung mehr geben. Die Angaben können nicht unabhängig geprüft werden.

Hat der Konvoi sich aufgelöst?

Unterdessen hat sich der kilometerlange russische Militärkonvoi vor der Hauptstadt neuen Satellitenaufnahmen zufolge aufgelöst. Das US-Unternehmen Maxar Technologies berichtet, dass Panzer und Fahrzeuge teilweise in Orte rund um den Antonow-Flughafen nördlich von Kiew oder in die umliegenden Wälder gefahren seien. Vergangene Woche hatten Aufnahmen einen mehr als 60 Kilometer langen Konvoi gezeigt.

