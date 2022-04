Über 3000 Menschen sollen in dem belagerten Stahlwerk in Mariupol ausharren (Victor/XinHua/dpa)

Das Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten mobilisiere derzeit weltweit ein Team, hieß es in New York. Dieses solle die Evakuierung von Zivilisten zusammen mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz koordinieren. Man sei auch mit Behörden in Moskau und Kiew im Gespräch. Auf dem Gelände des Azovstal-Stahlwerks in Mariupol sollen sich neben etwa 2.000 Soldaten schätzungsweise 1.000 Zivilisten befinden.

Nach Angaben der Vereinten Nationen haben UNO-Generalsekretär Guterres und der russische Präsident Putin bei ihrem Treffen am Dienstag in Moskau grundsätzlich in der Frage der Evakuierung des Stahlwerks übereingestimmt. Von Seiten des Kreml wurde eine solche Vereinbarung allerdings bislang nicht bestätigt. Guterres traf unterdessen in Kiew ein. Dort wird er im Laufe des Tages mit Präsident Selenskyi und Außenminister Kuleba zusammentreffen.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.