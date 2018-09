Im vergangenen Jahr ist alle fünf Sekunden auf der Welt ein Kind unter 15 Jahren gestorben.

Das geht aus einem Bericht der Vereinten Nationen hervor. Das Kinderhilfswerk Unicef erklärte, dass die Kindersterblichkeit zwar seit Jahren kontinuierlich sinke. Das geschehe aber zu langsam. Insgesamt seien letztes Jahr 6,3 Millionen Kinder gestorben. Viele der Kleinkinder sterben in Afrika südlich der Sahara, aber auch in Südasien. Als Grund nennt der Bericht zu wenig Medikamente oder kein sauberes Wasser. Viele sterben an Komplikationen während der Geburt, Lungenentzündung, Durchfall oder Malaria.



Unicef sieht auch Fortschritte und schaut konkret auf die Zahl der Unter-Fünf-Jährigen, die weltweit sterben. Die hat sich seit 1990 mehr als halbiert.