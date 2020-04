Frauen und Mädchen erfahren der UNO zufolge von den Maßnahmen während der Corona-Pandemie mehr Benachteiligungen.

Generalsekretär Guterres stellte in New York einen Bericht der Vereinten Nationen vor. Demnach verstärken sich bestehende Ungleichheiten im sozialen, wirtschaftlichen und politischen Bereich zu Lasten der Frauen. Sie hätten geringere Einkommen, weniger Ersparnisse und ein erhöhtes Armutsrisiko, erklärte Guterres. Unbezahlte Pflege- und Erziehungsarbeit habe zudem deutlich zugenommen. Beides zusammen führe dazu, dass Frauen zunehmend Rechte verwehrt und Chancen genommen würden.



In dem UNO-Bericht ist auch von einem deutlichen Anstieg häuslicher Gewalt gegen Frauen die Rede. Genau Daten lägen noch nicht vor, jedoch gebe es aus einigen Ländern Meldungen von einer Steigerung der Fallzahlen um rund 25 Prozent. Die Vereinten Nationen warnen auch vor einer erhöhten Quote sexuell übertragbarer Krankheiten, weil zum Beispiel der Zugang zu Kondomen erschwert sei. Dies betreffe allein in Lateinamerika und der Karibik etwa 18 Millionen Frauen.