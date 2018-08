Nordkorea soll sein Atom- und Raketenprogramm nach einer Analyse der Vereinten Nationen nicht eingestellt haben.

Zu diesem Schluss kämen Experten in einem Bericht für das UNO-Sanktionskomitee, meldet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf diplomatische Kreise. Außerdem soll sich die Regierung in Pjöngjang auch weiterhin Resolutionen des UNO-Sicherheitsrates widersetzen, etwa durch illegalen Ölhandel von Schiff zu Schiff. Der Sicherheitsrat hatte dies im vergangenen September untersagt. In einer anderen Resolution wurden Lieferungen von Mineralöl-Erzeugnissen wie Benzin, Diesel und Schweröl an Nordkorea weiter begrenzt, und zwar auf 500.000 Barrel pro Jahr.



Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hatte bei einem Treffen mit US-Präsident Trump im Juni in Singapur seine Bereitschaft zur atomaren Abrüstung bekräftigt, aber keine konkreten Zusagen gemacht.