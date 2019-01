Die Bekämpfung des Menschenhandels macht nach einem Bericht der Vereinten Nationen nur geringe Fortschritte.

Wie aus einem Bericht des UNO-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung in Wien hervorgeht, wurden 2016 rund 25.000 Opfer von Menschenhandel registriert. In einigen Länder entsprach das einem Anstieg von 39 Prozent im Vergleich zu 2011. In anderen wird das Delikt noch nicht lange erfasst. Das UNO-Büro lobte aber, dass Menschenhandel dort wenigstens inzwischen verfolgt werden. Viele Täter blieben jedoch unbestraft.



Fast drei Viertel der Opfer sind dem Bericht zufolge Frauen oder Mädchen. In 60 Prozent der Fälle werden sie sexuell ausgebeutet. Männliche Opfer von Menschenhandel werden überwiegend als Zwangsarbeiter eingesetzt.



In Deutschland wurden 2017 laut Bundeskriminalamt 671 Fälle von Menschenhandel registriert - 25 Prozent mehr als im Vorjahr.