Kinder aus hoch entwickelten Ländern leben im Durchschnitt 19 Jahre länger.

Das geht aus einem Bericht des UNO-Entwicklungsprogramms hervor, der in New York vorgestellt wurde. Danach verbringen sie zudem im Schnitt sieben Jahre mehr in der Schule als Kinder aus den am geringsten entwickelten Ländern der Welt. Im jährlichen Index für menschliche Entwicklung belegten Norwegen, die Schweiz, Australien, Irland und Deutschland die obersten fünf Plätze.



Insgesamt leben die Menschen dem Bericht zufolge weltweit immer länger, genießen mehr Bildung und verdienen mehr Geld. Die Abweichungen zwischen den einzelnen Ländern sind demnach aber nach wie vor massiv.