Nordkorea hat einem vertraulichen Bericht der Vereinten Nationen zufolge sein Atom- und Raketenprogramm nicht eingestellt.

Zu diesem Schluss kamen unabhängige Experten nach einer sechsmonatigen Überprüfung. Einzelheiten wurden nicht bekannt. In dem Bericht an das zuständige Komitee des UNO-Sicherheitsrates heißt es lediglich, damit habe das Land gegen Auflagen der Vereinten Nationen verstoßen.



Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatte im Juni bei einem Gipfeltreffen mit US-Präsident Trump den Abbau seines Atomprogramms zugesagt. Ein Zeitplan dafür war damals allerdings nicht vereinbart worden. Washington hatte in diesem Zusammenhang zuletzt weitere Sanktionen gegen Pjöngjang verhängt. Davon betroffen sind zwei nordkoreanische Funktionäre, ein Unternehmen und eine Bank.