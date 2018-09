Militäraktionen der syrischen Armee haben in den vergangenen sechs Monaten laut UNO mehr als eine Million Menschen in dem Bürgerkriegsland vertrieben.

Das geht aus dem Bericht einer Untersuchungskommission der Vereinten Nationen hervor, der heute in Genf veröffentlicht wurde. Unter anderem wegen Kämpfen in Aleppo, bei Damaskus oder in der Provinz Daraa im Süden hätten viele Familien zwischen Januar und Juni fliehen müssen. Die meisten von ihnen lebten unter schrecklichen Bedingungen, hieß es. Zuletzt hatte UNO-Generalsekretär Guterres vor einer Großoffensive der syrischen Armee in der Rebellenprovinz Idlib gewarnt.



Die Bundesregierung rief Russland und den Iran auf, die drohende Militäraktion zu stoppen. Ihr Sprecher Seibert erklärte, beide Länder trügen besondere Verantwortung und sollten ihren Einfluss auf Syriens Präsident Assad geltend machen.



Nach Angaben des Auswärtigen Amtes wird der russische Außenminister Lawrow am Freitag in Berlin erwartet.