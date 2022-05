Angehörige des malischen Militärs paradieren zum Nationalen Armee-Tag in Kati. (AFP / Florent Vergnes)

Ein Bericht der UNO-Mission Minusma listet für die ersten drei Monate dieses Jahres insgesamt 320 Fälle auf, zehnmal mehr als von Januar bis März 2021. Die dokumentierten Fälle gingen auf das Konto der von militärischen Kräften aus dem Ausland unterstützen Regierungstruppen des westafrikanischen Landes. Die in Mali herrschende Militärjunta hat in den vergangenen Monaten ihre Beziehungen zu Moskau ausgebaut. Nach ihren Angaben stützt sie sich etwa im Kampf gegen Dschihadisten auf russische Militärausbilder. Angeblich ist in dem Land auch die Söldner-Truppe Wagner aktiv. Sie wird vom Westen als verlängerter Arm der russischen Regierung angesehen. Der Kreml widerspricht dieser Darstellung.

