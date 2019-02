UNO-Experten halten eine Rückkehr syrischer Flüchtlinge in ihre Heimat auf absehbare Zeit für unmöglich.

In dem Bericht einer Untersuchungskommission, der in Genf vorgelegt wurde, heißt es: Angesichts anhaltender Gewalt und schwerer Menschenrechtsverletzungen sei eine Wiederansiedlung geflüchteter Menschen "völlig illusorisch". Der Bürgerkrieg in Syrien sei weiterhin von Kriegsverbrechen gekennzeichnet. Als Beispiele nannte der Kommissionsvorsitzende Pinheiro Angriffe auf Zivilisten, willkürliche Festnahmen und Plünderungen. Sie würden nicht nur vom syrischen Regime, sondern auch durch Angehörige der oppositionellen Syrisch-Demokratischen Kräfte verübt.



Nach Schätzungen der Vereinten Nationen wurden fast zwölf Millionen Menschen durch den Bürgerkrieg vertrieben - gut sechs Millionen innerhalb Syriens.