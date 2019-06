Einem Bericht der Vereinten Nationen zufolge droht die Erderhitzung den Graben zwischen Arm und Reich weltweit deutlich zu vergrößern. Der UNO-Sonderberichterstatter Alstom spricht von einer "Klima-Apartheid". Die Reichen zahlten, um vor Hitze, Hunger und Konflikten zu flüchten. Der Rest der Welt werde zurückgelassen.

Alstom kritisierte, obwohl die Menschen in Armut nur für einen winzigen Teil der globalen Emissionen verantwortlich seien, trügen sie die Hauptlast des Klimawandels und hätten die wenigsten Möglichkeiten, sich zu schützen. In dem beim Menschenrechtsrat in Genf vorgestellten Dokument heißt es, selbst wenn die derzeitigen Ziele für eine Begrenzung des Temperaturanstiegs erreicht würden, könnten mehr als 120 Millionen Menschen bis 2030 in die Armut abrutschen. Das führe zu Hunger und Vertreibungen.

"Düstere Politiker-Reden reichen nicht"

"Den derzeitigen Kurs beizubehalten ist ein Rezept für die wirtschaftliche Katastrophe", betonte Alstom. Düstere Politiker-Reden bei Konferenzen reichten nicht. Regierungen ignorierten Warnungen und manche unternähmen immer noch kurzsichtige Schritte in die falsche Richtung.



Zudem kritisierte der Experte, dass trotz des weltweit zunehmenden Bewusstseins über die Bedrohung durch den Klimawandel das Thema nur eine marginale Rolle bei Menschenrechtlern spiele. Auch das Büro des UNO-Kommissars für Menschenrechte schenke dem Thema nicht genug Aufmerksamkeit.



Alle Sonderberichterstatter sind unabhängige Experten, die nicht für die Vereinten Nationen sprechen, sondern dieser ihre Erkenntnisse vorlegen.