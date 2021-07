Die Vereinten Nationen erwarten für die Industrieländer einen sinkenden Fleischkonsum in den kommenden zehn Jahren.

Das liege an wachsenden Umwelt- und Gesundheitsbedenken, heißt es in einem

heute von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation in Rom veröffentlichten Bericht. Danach werden die Menschen vor allem weniger rotes Fleisch essen und es durch Geflügel oder Milchprodukte ersetzen. In dem Report von der FAO und der in Paris ansässigen Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gaben die Experten ihren Ausblick für die globale Landwirtschaft bis zum Jahr 2030.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.