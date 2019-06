Jeder dritte Mensch auf der Welt hat keinen dauerhaften Zugang zu sauberem Trinkwasser, dies betrifft also mehr als zwei Milliarden Menschen.

Das geht aus einem gemeinsamen Bericht des UNO-Kinderhilfswerks Unicef und der Weltgesundheitsorganisation WHO hervor. Zudem haben gut vier Milliarden Menschen keine sanitären Anlagen zur Verfügung. In 39 Ländern sei die Zahl der Menschen ohne Toiletten gestiegen, vor allem in Afrika südlich der Sahara, wo das Bevölkerungswachstum besonders groß sei.



Nach Angaben der WHO verursacht der Mangel an sauberem Wasser und Sanitäranlagen zahlreiche Krankheiten wie Typhus, Hepatitis A und Cholera.