Tigray-Konflikt

Flüchtlinge aus der äthiopischen Region Tigray (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Nariman El-Mofty)

Während sich ein Großteil der medialen und politischen Aufmerksamkeit in Europa auf den Krieg in der Ukraine konzentriere, werde diese Konfliktregion allzu oft übersehen, kritisierte die UNO-Sonderberichterstatterin für Verteidiger der Menschenrechte, Lawlor. Sie äußerte sich in Berlin anlässlich der Verleihung des Amnesty-Menschenrechtspreises 2022 an den unabhängigen Äthiopischen Menschenrechtsrat. Man schulde dem Rat großen Dank dafür, dass er schrecklichste Menschenrechtsverletzungen ans Licht gebracht habe, sagte Lawlor weiter.

In Äthiopien herrscht ein blutiger Konflikt zwischen der Zentralregierung und lokalen bewaffneten Gruppen in den nördlichen Regionen Tigray, Afar und Amhara.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.