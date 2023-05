Das Logo der Vereinten Nationen (imago / blickwinkel)

Wie das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte mitteilte, wurden mindestens 500 Bewohner getötet. Die Leichen seien in Gräben verscharrt worden. Außerdem sollen zahlreiche Menschen vergewaltigt oder gefoltert worden sein. Der Bericht wurde nach monatelangen Ermittlungen veröffentlicht.

Die malische Militärregierung hatte bisher erklärt, dass es in Moura eine groß angelegte Anti-Terror-Operation gegeben habe. Dabei seien Extremisten getötet worden, aber keine Zivilisten. Zudem wurde eingeräumt, dass sich russische Kräfte im Land befinden, bei denen es sich um Ausbilder handeln soll. Westliche Regierungen haben sich in der Vergangenheit besorgt über die Anwesenheit von Mitgliedern der russischen Söldnergruppe Wagner in Mali geäußert.

