Diese Kinder sind aus der Ukraine geflüchtet und am Berliner Hauptbahnhof angekommen. (picture alliance/dpa)

Das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR und das Kinderhilfswerk Unicef schrieben in einer gemeinsamen Mitteilung, in derartigen Institutionen in der Ukraine seien rund 100.000 Kinder untergebracht. Die Hälfte von ihnen sei behindert. Evakuierungen könnten das Leben der Kinder retten, jedoch müsse dafür die Erlaubnis der Eltern vorliegen. Die beiden UNO-Organisationen warnten, Familien könnten als Ergebnis der Umsiedlung zerrissen werden. Ohne elterliche Fürsorge seien Kinder zudem einem erhöhten Risiko von Gewalt, Missbrauch, Ausbeutung und Menschenhandel ausgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.