Martin Griffiths nannte eine erforderliche Summe von mehr als 5 Milliarden Dollar. (Martial Trezzini/KEYSTONE/dpa)

In diesem Jahr würden 5,6 Milliarden Dollar benötigt, um mehr als 15 Millionen notleidenden Menschen humanitäre Hilfe zukommen zu lassen, teilte UNO-Nothilfekoordinator Griffiths mit. 3,9 Milliarden Dollar seien für Hilfe in der Ukraine vorgesehen. Mit weiteren 1,7 Milliarden Dollar wolle man die Versorgung von mehr als vier Millionen Ukrainern unterstützen, die wegen des russischen Angriffskriegs in benachbarte osteuropäische Länder geflohen sind. Der Großteil dieser Summe ist demnach für Flüchtlinge in Polen und Moldau bestimmt.

