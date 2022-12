Unterstützung von Frauen und Mädchen

Frau mit Baby in der Demokratischen Republik Kongo (Archivbild) (AFP/ Junior D. Kannah)

In einem Aufruf des UNO-Bevölkerungsfonds heißt es, das Geld solle im kommenden Jahr Bedürftigen in 65 Ländern zugute kommen. Darunter seien etwa Afghanistan, Syrien, die Ukraine, Jemen, Somalia, Äthiopien und die Demokratische Republik Kongo. Vor allem in Krisenzeiten seien Frauen und Mädchen einem erhöhten Risiko von sexueller Gewalt, Ausbeutung und Missbrauch ausgesetzt.

Über 30 Millionen von ihnen stellte der UNO-Bevölkerungsfonds in diesem Jahr nach eigenen Angaben lebensrettende Hilfe und Notfallversorgung zur Verfügung.

