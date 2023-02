Nach dem Erdbeben

Millionen von Menschen sind in der Türkei von dem verheerenden Erdbeben betroffen. (picture alliance / AA / Evrim Aydin)

Damit sollten staatliche Hilfsmaßnahmen über die kommenden drei Monate unterstützt werden, erklärte die Organisation in New York. Insgesamt sind nach UNO-Angaben mehr als neun Millionen Personen allein in der Türkei von dem Unglück betroffen. Rund 47.000 Gebäude sind nach Angaben der türkischen Regierung zerstört oder beschädigt; tausende Menschen mussten Zuflucht in Notunterkünften im ganzen Land suchen.

Die Türkei ist zugleich das Land, das weltweit die meisten Flüchtlinge beherbergt, oft aus Syrien. Laut dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen leben 1,74 Millionen Flüchtlinge in den elf türkischen Provinzen, die von dem Beben am 6. Februar getroffen wurden.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.