In Mali sind durch einen Anschlag acht Soldaten der UNO-Blauhelmtruppe getötet worden.

Das teilte die Leitung des Minusma-Einsatzes mit. Nach Berichten französischer Medien stammen die Opfer aus dem Tschad. Zahlreiche weitere Soldaten seien verletzt worden. Die UNO erklärte, eine größere Zahl Bewaffneter habe heute früh ein Lager der Friedenstruppe in Aguelhoc im Nordosten des Landes überfallen. Die Soldaten hätten die Angreifer in die Flucht geschlagen und mehrere von ihnen getötet.



An dem UNO-Einsatz zur Stabilisierung des Landes sind auch deutsche Soldaten beteiligt. Der Großteil des deutschen Kontingents ist in Gao im Südosten Malis stationiert.



Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, gehört die Mission in Mali zu denen der Vereinten Nationen mit den meisten Todesopfern. Mali wird von mehreren Extremistengruppen mit Verbindungen zu Al-Kaida und dem "Islamischen Staat" bedroht. Die Milizen verüben immer wieder Anschläge in der Region.