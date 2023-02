UNO-Generalsekretär Antonio Guterres (Getty Images via AFP / ANNA MONEYMAKER)

Knapp ein Jahr nach der Invasion Russlands werde die Aussicht auf Frieden immer geringer, erklärte Guterres in New York. Das Risiko eines Atomkriegs sei so hoch wie seit Jahrzehnten nicht. Die Welt brauche Frieden in der Ukraine, betonte Guterres. Insgesamt sei eine beispiellose Häufung von Herausforderungen zu bewältigen. Dabei nannte er auch die Bekämpfung der Klimakrise sowie der Armut, den Nahost-Konflikt und die Lage in Afghanistan, Myanmar, der Sahel-Zone und in Haiti.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.