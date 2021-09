China will im Kampf gegen die Erderwärmung keine Kohlekraftwerke mehr im Ausland bauen. Das kündigte Staatschef Xi in seiner Rede bei der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung in New York an. Stattdessen werde China seine Unterstützung für andere Entwicklungsländer beim Ausbau von grünen Energien und Energien mit einem geringen CO2-Ausstoß verstärken.

Zudem betonte Xi die Wichtigkeit internationaler Zusammenarbeit. Statt Konfrontation und Ausgrenzung müsse Dialog angestrebt werden, sagte er.



Zuvor hatte US-Präsident Biden erklärt, sein Land strebe keinen neuen Kalten Krieg mit Peking an. Washington sei vielmehr gewillt, mit allen Staaten bei friedlichen Problemlösungen zusammenzuarbeiten. Sein Land wolle weiter eine Führungsrolle einnehmen, aber gemeinsam mit Partnern. Biden rief eine neue Ära der internationalen Zusammenarbeit aus.

