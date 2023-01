Das bestätigten die radikalislamischen Taliban. Mohammed hält sich zusammen mit einer UNO-Delegation bereits seit einigen Tagen in Afghanistan auf. Sie kam unter anderem in der Hauptstadt Kabul mit ranghohen Taliban zusammen und sprach auch mit UNO-Vertretern vor Ort und Hilfsorganisationen. Das Ziel der Reise ist es, die Bedingungen für Frauen in Afghanistan zu verbessern.

Die Taliban hatten im Dezember ein Beschäftigungsverbot für Frauen in nationalen und internationalen Hilfsorganisationen verhängt. Mehrere Organisationen setzten daraufhin ihre Arbeit in Afghanistan aus. Zuvor hatten die die Islamisten Frauen und Mädchen bereits den Zugang zu Hochschulen und weiterführenden Schulen verboten.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.