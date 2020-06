Infolge der Corona-Krise sind nach Einschätzung des Welternährungsprogramms deutlich mehr Menschen von Hunger bedroht als bisher. Die UNO-Organisation teilte in Rom mit, die Zahl der Hungernden werde sich möglicherweise bis zum Jahresende auf weltweit 270 Millionen erhöhen.

Dies entspräche einem Anstieg um mehr als 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders stark betroffen ist den Angaben zufolge Lateinamerika. Dort habe sich die Zahl der Menschen, die auf Lebensmittelhilfe angewiesen seien, fast verdreifacht.



Die Weltgesundheitsorganisation betonte, die Pandemie sei noch lange nicht vorbei. WHO-Chef Tedros betonte, die meisten Menschen seien weiter anfällig, das Virus habe noch viel Bewegungsfreiheit. Auch wenn alle wollten, dass die Krise vorbei sei und sich das Leben wieder normalisiere - die harte Realität sei, dass es noch nicht mal annähernd vorbei sei. "Die Pandemie nimmt tatsächlich an Fahrt auf", betonte Tedros.

IWF: Deutliche Auswirkungen in den Subsahara-Staaten

Der Internationale Währungsfonds geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die Corona-Krise die afrikanischen Länder südlich der Sahara wirtschaftlich noch härter treffen wird als befürchtet. In diesem Jahr drohe der Region ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Leistung um 3,2 Prozent, teilte der IWF mit. Im April sei man noch von 1,6 Prozent für Subsahara-Afrika ausgegangen. Das Einkommen pro Kopf werde im Durchschnitt um sieben Prozent sinken.



Dies liegt demnach unter anderem an den strengen Corona-Maßnahmen, die viele Länder Afrikas verhängt haben. Zudem spielten eine stark gesunkene Nachfrage sowie die unterbrochenen Lieferketten und der globale Rückgang der Wirtschaftsleistung eine Rolle, hieß es. Die meisten Ansteckungen mit dem Coronavirus auf dem afrikanischen Kontinent gab es bislang in Südafrika, Ägypten, Nigeria und Ghana.

