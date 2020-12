Der Chef des UNO-Entwicklungsprogramms, Steiner, warnt davor, die Klimakrise und die fortschreitende Erderhitzung zu unterschätzen.

Die Corona-Pandemie zeige, was passiere, wenn man die Kontrolle verliere, sagte er dem "Handelsblatt". Um den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase zu verringern, müsse jetzt schneller in die Märkte von morgen investiert werden, anstatt alte Strukturen zu zementieren. Steiner sieht es als Warnsignal, dass derzeit nur ein Bruchteil in nachhaltigere Infrastruktur und Zukunftstechnologie investiert werde. In Deutschland sei die soziale Marktwirtschaft über Jahre das Leitbild gewesen. Nun werde es zunehmend eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft, betonte der Chef des UNO-Entwicklungsprogramms.

