Der UNO-Diplomat Markus Potzel hat westliche Staaten dazu aufgerufen, ihre Botschaften in Afghanistan wieder zu eröffnen. (dpa-news / Ebrahim Noroozi / AP)

Mein Appell wäre, dass wieder mehr Länder hier vertreten seien, sagte Potzel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Man könne so die Lage besser einschätzen. Botschaften zu eröffnen müsse nicht einhergehen mit einer Anerkennung des Taliban-Regimes, erklärte der Diplomat. Dem Westen sei an einem stabilen Afghanistan gelegen, in dem sich die Terrormiliz Islamischer Staat nicht weiter ausbreite. Zudem bestehe ein Interesse daran, dass den Afghanen Perspektiven geboten würden, um Fluchtbewegungen nach Europa zu verhindern. Daher wäre es sinnvoll, vor Ort präsent zu sein, so Potzel.

Im August 2021 hatten die islamistischen Taliban wieder die Macht in Afghanistan übernommen. Westliche Staaten schlossen daraufhin ihre diplomatischen Vertretungen.

