Die Vereinten Nationen haben eine neue Sonderbeauftragte für Afghanistan ernannt.

Fortan werde die Kanadierin Deborah Lyons die Aufgabe übernehmen, kündigte Generalsekretär Guterres an. Lyons war von 2013 bis 2016 Botschafterin in Kabul und mehr als 20 Jahre im diplomatischen Dienst. Zuletzt arbeitete sie als Botschafterin in Israel.



Die UNO-Mission in Afghanistan hat sich zum Ziel gesetzt, die Menschen und Institutionen des Landes auf dem Weg zu Frieden und Stabilität zu unterstützen.