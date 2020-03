Die Vereinten Nationen haben eine neue Sonderbeauftragte für Afghanistan ernannt.

Fortan werde die Kanadierin Deborah Lyons die Aufgabe übernehmen, kündigte UNO-Generalsekretär Guterres an. Lyons war von 2013 bis 2016 Botschafterin in Kabul und mehr als 20 Jahre im diplomatischen Dienst. Zuletzt arbeitete sie als Botschafterin in Israel.



Afghanistan ist derzeit wegen eines Streits zwischen Präsident Ghani und seinem ehemaligen Regierungsgeschäftsführer Abdullah politisch gelähmt. Abdullah war bei der Präsidentschaftswahl im September 2019 gegen Ghani angetreten. Beide beanspruchen den Sieg für sich.