Geberkonferenz in Genf

Deutschland hatte seinen Beitrag von 210 Millionen Euro bereits im vergangenen Jahr zugesagt. Bei der Konferenz in Genf waren nun weitere Geber gefolgt. Bundesentwicklungsministerin Schulze sagte im Deutschlandfunk , Naturkatastrophen, Krisen und Konflikte gefährdeten die Bildung von Kindern und Jugendlichen weltweit, besonders von Mädchen. Nur durch den Zugang von Mädchen zu Bildung so lasse sich die Spirale der Armut durchbrechen.

Zur Eröffnung verwies Friedensnobelpreisträgerin und Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai aus Pakistan ebenfalls auf die schwierige Situation von Mädchen in vielen Ländern. In einer Videobotschaft sagte sie, wenn die internationale Gemeinschaft nicht mehr tue, gerieten Mädchen bald in Vergessenheit. Malalas Vater betonte mit Blick auf die Lage in Afghanistan, es sei falsch, Hilfsgelder zurückzuhalten. Damit bestrafe man die Menschen für die Fehler der Taliban.

