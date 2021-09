Eine Untersuchungskommission der Vereinten Nationen hat der Regierung von Burundi schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen.

In dem ostafrikanischen Land würden Oppositionelle von Sicherheitskräften verschleppt, gefangengenommen, gefoltert und getötet, heißt es in einem in Genf vorgestellten Bericht. Die UNO-Ermittler kritisieren, Burundis Präsident Ndayishimiye habe das bei seiner Amtseinführung gemachte Versprechen nicht eingelöst, einen politischen Wandel in dem Land einzuleiten und es zu befrieden.



Ndayishimiye hatte das Präsidentenamt im Juni vergangenen Jahres übernommen - nach dem Tod seines autoritär regierenden Vorgängers Nkurunziza.

