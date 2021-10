Die Ernährungslage in einigen Teilen der Welt hat sich nach Aussage der Vereinten Nationen deutlich verschlechtert.

In rund 30 Ländern ständen mehr als 40 Millionen Menschen am Rande einer Hungersnot, erklärte die Landwirtschaftsorganisation der UNO. Vor allem in Äthiopien, Madagaskar, Afghanistan sowie im Südsudan und im Jemen und gebe es eine katastrophale Unterversorgung. Die Vereinten Nationen warnten vor einer der schlimmsten Ernährungskrisen der vergangenen Jahre auch wegen der Corona-Pandemie. Bereits im März hatte UNO-Generalsekretär Guterres von den Mitgliedsstaaten Hilfsgelder in Höhe von umgerechnet 4,6 Milliarden Euro gefordert. Die Summe war auf Geberkonferenzen nicht erreicht worden.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.